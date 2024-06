Cessione bloccata dalla Francia: dietrofront Juve, nuovo ribaltone

Le ultime notizie dalla Francia potrebbero rimescolare le carte in tavola in casa Juventus. Il suo addio è stato rimesso in discussione

Con ancora diversi dilemmi da sciogliere, il mercato della Juventus sta attraversando una fase di transizione. In attesa dell’ufficialità dell’arrivo di Thiago Motta, i bianconeri stanno provando a portare avanti diverse trattative. Come già detto in precedenza, però, non sono pochi i punti interrogativi che potrebbero imprimere al mercato della “Vecchia Signora” determinate direzioni.

Tra questi, impossibile non considerazione la situazione legata al futuro di Federico Chiesa. L’attaccante esterno della Juventus – che non ha raggiunto l’accordo con la “Vecchia Signora” per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2025 – è al centro di molte voci di mercato. In tempi e in modi diversi Napoli e Roma hanno avviato dei contatti esplorativi allo scopo di tastare la fattibilità dell’operazione. Con la Juventus che non considera incedibile il talento italiano, Giuntoli ha cominciato già da tempo a setacciare diverse piste di mercato. Tra queste, una delle più intriganti porta ad Edon Zhegrova del Lille. L’esterno kosovaro, che in Italia piace anche alla Roma, aveva espresso non pochi dubbi sulla sua permanenza in Ligue 1.

In realtà, stando a quanto riferito da L’Equipe, il Lille non avrebbe alcuna intenzione di cedere il proprio gioiello e farà tutto il possibile per frenarne l’addio. Desideroso di continuare a puntare su una delle rivelazione della scorsa stagione, il club francese non intende valutare la cessione di Zhegrova. Ovviamente tutto cambierebbe se dovesse arrivare un club disposto a soddisfare le richieste del Lille: scenario in evoluzione.