Addio alla Juventus e alla Serie A: firma in Premier League

Addio alla Juventus e alla Serie A, può firmare in Premier League. Salta l’affare in casa bianconera: tutti gli aggiornamenti

Il calciomercato estivo è già entrato nel vivo. In attesa degli annunci delle big sui rispettivi allenatori si infiammano le trattative.

Tra le dirigenze più attive c’è sicuramente la Juventus, chiamata a tornare protagonista anche sul mercato in vista della stagione del ritorno in Champions League. In particolare, Giuntoli è al lavoro sul centrocampo: oltre a Koopmeiners e Douglas Luiz, negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Guendouzi dalla Lazio.

“Guendouzi è un giocatore della Lazio e rimane tale. Tudor sapeva che è un beniamino dei tifosi, non ci passa per la testa di smontare una squadra e mandar via chi quest’anno ha dato il suo contributo”. Al netto del recente annuncio del ds biancoceleste Fabiani, anche il francese è in bilico in casa Lazio.

Calciomercato Juve, Guendouzi all’Aston Villa mette a rischio lo scambio Douglas Luiz-McKennie

Guendouzi, però, fa gola anche in Premier League. Secondo quanto riportato da ‘Team TALK’, sulle sue tracce ci sono Everton, Newcastle e soprattutto Aston Villa. La squadra di Emery è a caccia di rinforzi dopo la qualificazione in Champions.

La Lazio chiede almeno 25 milioni per privarsi dell’ex Arsenal e Marsiglia, una cifra che non dovrebbe spaventare i ‘Villans’. Inoltre, il possibile trasferimento di Guendouzi all’Aston Villa metterebbe a rischio l’affare Douglas Luiz-McKennie (valutato dai bianconeri 30 milioni). La Juve è avvisata.