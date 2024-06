Svolta Zidane, ha scelto la Serie A per il ritorno in panchina

Zidane pronto a tornare in panchina: il tecnico transalpino ha deciso di ripartire dalla Serie A

Una nuova guida tecnica, ma ancora non c’è alcuna ufficialità. Il valzer degli allenatori continua, ma in casa Juventus non il prossimo tecnico, successore di Massimiliano Allegri, ancora non è stato nominato.

O meglio, per Thiago Motta è tutto pronto, si attende soltanto l’ufficialità prevista la prossima settimana, ma dalla Spagna rilanciano, allontanando il nome del tecnico italo-brasiliano e avvicinando invece un altro profilo, spesso accostato alla Juventus. Si tratta di Zinedine Zidane. L’allenatore francese, fermo da tempo, sta attendendo la giusta chiamata che potrebbe arrivare proprio da Torino.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: chiamata per Zidane

Come riferito da ‘Ok Diario’, la Juventus starebbe infatti pensando di contattare il tecnico transalpino e sembra che il ritorno in bianconero di Zidane possa essere questione di giorni.

Zidane ha già rifiutato tre volte di sedersi sulla panchina del club di Torino, ma, riferiscono dalla Spagna, si sentirebbe in debito nei confronti del club in cui ha giocato per cinque anni da giocatore e potrebbe accettare questa settimana la proposta di due stagioni della Juve dopo aver rifiutato le panchine di Manchester United e Bayern Monaco.

Il ritorno in panchina di Zinedine Zidane potrebbe essere questione di giorni se il tecnico francese e la Juventus raggiungessero un accordo per Zizou alla guida della panchina bianconera . Dopo l’addio di Allegri e con il ritorno della Vecchia Signora in Champions League , i responsabili del club torinese hanno bisogno di un cambio di rotta per guidare un nuovo progetto che riporti la Juve al posto che le spetta sia in Italia che in Europa.