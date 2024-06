Procedimento nei confronti dell’Inter, si è mossa la Procura di Milano

Inter: depositato il medesimo esposto anche alla Covisoc, vale a dire la Commissione di vigilanza della Federcalcio

L’esposto della ‘Fondazione Identità Bianconera’, che contesta presunte irregolarità sull’iscrizione dell’Inter all’ultimo campionato di Serie A, è arrivato sul tavolo della Procura di Milano. Lo riporta l’agenzia ‘Ansa’.

La Procura di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola, dovrà decidere se aprire o meno un procedimento nei confronti del club adesso di Oaktree, naturalmente dopo aver valutato attentamente i documenti presentati dalla Fondazione. Che nei giorni scorsi ha depositato il medesimo esposto anche alla Covisoc, vale a dire la Commissione di vigilanza della Federcalcio.

L’associazione che si è scagliata contro l’Inter parla di mancata esistenza di requisiti minimi per l’iscrizione della società nerazzurra alla Serie A, come per esempio le “garanzie a supporto della continuità aziendale”. La Covisoc pare abbia già deciso di non andare avanti, considerando regolare l’iscrizione dell’Inter al campionato. Vedremo adesso quale sarà la decisione della Procura milanese,