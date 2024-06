Mistero Centurion, scomparso per dieci giorni: “Non so perché l’ho fatto”

Scomparso per 10 giorni, il calciatore torna a farsi sentire e racconta la sua difficile situazione: “Non so perché sono sparito”

“Non so perché sono sparito”. Ricardo Centurion è tornato a dare sue notizie dopo dieci giorni in cui sparito, facendo preoccupare l’intero mondo del calcio.

Il caso dell’ex calciatore del Genoa, ora al Velez, ha trovato il suo epilogo nelle parole di Eduardo Rossetto, suo amico ed ex agente. Parole rassicuranti perché racconta di aver trovato Centurion meglio di quanto si aspettasse e anche lucido: “Sorprende la chiarezza, dice la verità come poche persone, è in grado di prendersi le proprie colpe”.

Rossetto, come riportato da ESPN, racconta quel che gli ha detto il giocatore 31enne: “Non mi sono comportato come ti comporti tu, ma non ho fatto neanche troppi disastri. Il Velez ha ragione – le parole di Centurion riportate dall’ex agente -. Presidente e allenatore si sono comportati in modo impeccabile. Non chiedo un’altra possibilità, perché possono dire che l’ho sprecata, ma ho voglia di tornare e sto bene”. Centurion inoltre ha anche affermato – stando alle dichiarazioni di Rossetto – di non sapere il motivo per cui è sparito.

Caso Centurion, l’allarme del Velez: cosa è successo

Per giorni il caso Centurion ha allarmato il mondo Velez. Le parole del presidente Fabian Berlanga a Radio La Red avevano preoccupato. Il numero uno del club aveva, infatti, dichiarato di non avere più notizie del calciatore da 10 giorni e che non riuscivano a localizzarlo tramite Google Maps.

Parole alle quali avevano fatto seguito le dichiarazioni del tecnico del Velez, Quinteron: “Sono molto triste perché ho parlato molto con Ricardo. Abbiamo provato di tutto: dirigenti, compagni di squadra, giocatori, lo staff tecnico, ci siamo avvicinati per cercare di aiutarlo per quanto potevamo in modo che potesse tornare a giocare a calcio e stare bene”. Tentativo che però non hanno portato alcune risultato: “Speriamo che si riesca ad aiutarlo – la conclusione del tecnico – prima come persona e poi che continui a giocare a calcio”.

Ora Centurion è con la famiglia, stando alle informazioni che arrivano dai media argentini, provando a mettere da parte un momento complicato.