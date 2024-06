Milan, Camarda in sede per la firma sul contratto | VIDEO CM.IT

Il Milan ha avuto la meglio su un paio di big europee, pronte a prenderlo a costo zero. Camarda si legherà ai rossoneri fino a giugno 2027

Il Milan blinda Francesco Camarda. Il talentuoso attaccante è appena arrivato nella sede del club rossonero per apporre la sua firma sul triennale da circa 800mila euro netti a stagione.

Per il classe 2008, che ha deciso di legarsi ai rossoneri dopo mesi di trattative respingendo il corteggiamento di un paio di big estere (Borussia Dortmund in testa), si tratta del primo contratto da professionista.

🚨#Milan | L’arrivo di #Camarda in sede per la firma sul contratto triennale, il primo da professionista del talento rossonero🔴⚫️ 📽@MartinSa1988 pic.twitter.com/oTkINy1zx1 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 7, 2024

È il calciatore più giovane di sempre ad aver esordito in Serie A, per la precisione lo scorso 25 novembre contro la Fiorentina a soli 15 anni, 8 mesi e 23 giorni. Poco meno di 48 ore fa ha trascinato con una doppietta l’Italia under 17 alla conquista dell’Europeo di categoria.