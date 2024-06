Juventus, cessione Chiesa: “C’è l’accordo con Giuntoli”

Il futuro di Federico Chiesa in casa Juventus resta un rebus: “Accordo con Giuntoli”

In casa Juventus il futuro di Federico Chiesa resta sempre un punto interrogativo. Come abbiamo sempre raccontato il tema prolungamento con i bianconeri non era urgente per il numero 7, in scadenza nel 2025 coi bianconeri.

Il giocatore non vuole correre e prima di approfondire qualsiasi proposta, intende capire i margini di manovra di Roma e Milan, anche se al momento la priorità resta chiaramente l’Europeo. La Roma, come vi abbiamo raccontato, resta alla finestra. Attenzione però anche al Napoli: in casa azzurra si fa con insistenza il nome del giocatore cresciuto nel vivaio della Fiorentina. Molto dipenderà da come Thiago Motta intende utilizzare Chiesa e di quanto il giocatore possa essere importante per il nuovo corso bianconero. L’ipotesi di vederlo lontano da Torino non è così remota.

Juventus, Bargiggia: “Accordo tra Giuntoli e Ramadani per l’addio di Chiesa”

In merito al possibile addio di Chiesa, anche Paolo Bargiggia, intervenuto in diretta a Tv Play, ha illustrato la situazione.

Queste le parole di Bargiggia: “Con la massima armonia, c’è un accordo tra Ramadani e Giuntoli. L’agente sta cercando opportunità per Chiesa, in modo tale che porterà eventuali offerte o se non ci saranno offerte convincenti chiederà quanto il calciatore vorrà per il rinnovo. In questo momento lo considero abbastanza fuori dalla Juve. Quando una società chiede all’agente ‘trova una soluzione e poi parliamone’, significa tutto tranne che sia incedibile. L’ingaggio di 5,5 milioni e mezzo più bonus non è basso e forse non è considerato un giocatore tatticamente evoluto o duttile per fare un calcio diverso che non siano solo strappi. Questo è quello che ho capito lavorando su questa situazione”.

Uno scenario che cambierebbe notevolmente la situazione. Napoli, Roma e Milan restano alla finestra: anche se novità in merito è difficile che possano arrivare ad Europeo in corso.