Juventus, altro addio UFFICIALE: la reazione di Szczesny parla chiaro

Nuovo addio ufficiale in casa Juventus, ma la reazione di Szczesny lascia tutti sorpresi

Aria di rivoluzione in casa Juventus. Dal nuovo tecnico, con Thiago Motta pronto a sedersi sulla panchina bianconera a nuovi innesti in diversi reparti. Vi abbiamo raccontato come Michele Di Gregorio sia vicinissimo a salutare il Monza per trasferirsi in bianconero.

L’arrivo dell’estremo difensore dal club brianzolo potrebbe portare la Juventus a mettere sul mercato Wojciech Szczesny. Il polacco è sotto contratto con la Juventus sino al 2025, ma dall’Arabia Saudita sembrano aver messo gli occhi su di lui. Nel frattempo lo stesso Szczesny ha espresso tutta la sua contrarietà in merito ad un nuovo addio in casa bianconera o meglio un nuovo cambio. Ad ufficializzare il suo saluto alla Juventus è stato infatti lo storico allenatore dei portieri Claudio Filippi, in bianconero da ben 14 anni. Filippi non sarà più allenatore dei portieri della prima squadra, ma diventerà responsabile dell’area portieri del club. Una scelta che Szczesny non sembra aver particolarmente gradito.

Juventus, Filippi ufficializza l’addio alla prima squadra: Szczesny non ci sta

Filippi ha infatti comunicato il suo cambio di ruolo con un post pubblicato su ‘Instagram’. E la reazione di Szczesny è tutto un dire. Tra i commenti, il portiere polacco ha espresso tutto il suo disappunto pubblicando l’emoji di una faccina arrabbiata. Segno di come l’estremo difensore non abbia gradito il cambio ruolo.

Questo il messaggio di Filippi:

“Finisce qui il mio percorso in Prima Squadra nella Juventus, durato ben 14 anni! Sono arrivato nel 2010 grazie a Gigi Del Neri a cui sarò eternamente grato. Voglio ringraziare la Proprietà e la Società Juventus, in primis, i Direttori che si sono susseguiti e gli Allenatori con i loro Staff per la fiducia riposta in me. Con il mio lavoro ho contribuito a oltre 700 partite ufficiali e alla conquista di 20 trofei (9 Scudetti, 6 Coppe Italia, 5 Supercoppe Italiane).

La Juventus mi ha dato la possibilità di stare a contatto quotidianamente con grandi calciatori, ma soprattutto con Atleti/Portieri ME RA VI GLIO SI per Motricità, Capacità Mentali, Capacità Tecniche, Capacità Fisiche e di aver dovuto escogitare allenamenti che li allenassero e li aiutassero a performare.

Per un allenatore come me è stata un’emozione fortissima. Gigi, Tek, Mattia, Neto, Marco, Rubi, Alex, Emil, Carlo. Grazie! Grazie a Marco, a Duccio, a Daniele e a Tommaso che sono stati validi supporti in campo e non solo! Ancora un grazie a tutte le persone che compongono la galassia Juventus,…..ma non finisce qui ! Proseguirò in Juventus con il ruolo di Responsabile dell’Area Portieri.

Non mi rimane che dire….. _Fino alla Fine_!”.