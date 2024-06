Intesa finale, raggiunge Conte al Napoli: Inter e Juventus senza speranze

Per Antonio Conte può arrivare il primo colpo di mercato: il Napoli può chiudere l’affare già questo fine settimana

Il Napoli prova a battere il primo colpo. Antonio Conte si aspetta interventi importanti nella rosa azzurra e bisognerà fare acquisti di livello soprattutto nel reparto arretrato.

La difesa è stata il tallone di Achille nella stagione appena conclusa, tanto è vero che la squadra partenopea soltanto in sei occasioni è riuscita a tenere la porta inviolata. Ovviamente ha avuto un peso importante la cessione di Kim, con Natan che non è riuscito ad imporsi in Italia, finendo presto ai margini della rosa, utilizzato con il contagocce da tutti i tre tecnici che si sono avvicendati sulla panchina azzurra.

Ecco perché Conte vuole almeno due rinforzi importanti nel pacchetto arretrato. Il nome in pole è quello di Buongiorno, per il quale però il Torino spara alta. Ma c’è anche un’altra occasione che il Napoli sta provando a cogliere: quella di prendere Mario Hermoso a zero.

Calciomercato Napoli, intesa finale per Hermoso

Il 28enne spagnolo è in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid e può quindi arrivare gratis, pagando soltanto l’ingaggio.

Il Napoli ci lavora da settimane e questo potrebbe essere un weekend decisivo per la buona riuscita dell’affare. Lo riferisce ‘DAZN’ secondo cui la trattativa avanza spedita e gli azzurri sono in netto vantaggio sulla concorrenza, in Italia rappresentata soprattutto dalla Roma, avendo iniziato a parlare con l’entourage del calciatore già ad aprile. Si parla di possibili sviluppi nel fine settimana, con le parti che lavora all’intesa finale per un contratto quadriennale con opzione.

Hermoso, 45 presenze complessive la scorsa stagione con l’Atletico Madrid, nei mesi scorsi era stato accostato anche alla Juventus e all’Inter. Ora è il Napoli a guidare la volata con Conte che potrebbe avere il primo rinforzo per la sua retroguardia.