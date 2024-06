Il caso Agnelli travolge la Figc: dimissioni e maxi risarcimento

Dopo la decisione del Tar di sospendere il giudizio sul ricorso di Andrea Agnelli e rinviare tutto alla Corte di Giustizia Europea

Tutto rinviato alla Corte di Giustizia Europea. Il ricorso al Tar di Andrea Agnelli contro l’inibizione di 24 mesi, comminata per il caso plusvalenze che ha vista coinvolta la Juventus lo scorso anno, rischia di rappresentare un vero terremoto per la giustizia sportiva.

I giudici amministrativi hanno, infatti, deciso di sospendere il giudizio e passare il caso alla Corte europea in merito a questione pregiudiziali di interpretazioni relative al rapporto tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria. Stando a quanto riportato nel dispositivo del Tar, sono tre le questioni che sono rimandate al giudizio della Corte di Bruxelles.

Si tratta in primo luogo del quesito che chiede se è legittimo che il diritto interno di uno Stato, esauriti i gradi della giustizia sportiva, escluda la tutela giurisdizionale del giudice nazionale se non per fini risarcitori. Quindi, se è in linea con i dettami del Trattato dell’Unione Europea una normativa nazionale (il dl 220/2003) che consenta agli organi sportivi di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio in forza di una clausola generale a carattere indeterminato. Infine, con il terzo quesito si chiede se “sia compatibile il diritto interno in materia sportiva con le libertà fondamentali dell’individuo di circolazione e di concorrenza riconosciute dai Trattati.

Il caso Agnelli scuote il calcio italiano: Figc nel mirino

Al di là dei tecnicismi della questione, che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per i rapporti tra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, la decisione del Tar ha riacceso il dibattito sul caso in questione e i tifosi della Juventus si sono schierati subito dalla parte dell’ex presidente bianconero.

C’è chi vede addirittura la possibilità di andare a togliere la seconda stella all’Inter, legando la vicenda Agnelli con quella di calciopoli, e chi prevede dimissioni di massa alla Figc e un maxi risarcimento in favore dell’ex numero uno juventino.

Ecco alcuni tweet al riguardo:

Se #Giraudo e #Agnelli se la sbrigano veloci alla #CGUE, poi sarà un attimo avviare le pratiche, come #Juventus, per togliere la stella cadente🌠 agli #inter.ni della #FIGC. Procede tutto nella giusta direzione, anche meglio del previsto!👌 — CountDownAtomic 𝕏 🦓 (@CountDownAtomic) June 6, 2024

Il vaso di Pandora sta per essere scoperchiato…⏳#Agnelli — #Chr¡st¡an™ (@teska76) June 6, 2024

Ed ecco che si inizia a ballare 🤓

Un giorno tutto lo sport italiano dovrà dire grazie ad Andrea #Agnelli e questa sua battaglia, che va dritta al cuore di ciò che oggi non è Giustizia https://t.co/YhzcAs51ag — WhoAM φժƑ (@ChissaSonoChi) June 6, 2024

e con il risarcimento danni..Agnelli si compra la Juve..a spese degli antijuventini. 🤪 — AAnconAA (@aanconaa_) June 6, 2024

i tifosi juventini ,quelli veri,sono tutti dalla tua parte,vinci e ritorna ,la #Juventus ha bisogno di te #Agnelli https://t.co/U6gWBO2y1I — Luca Quasimodo (@LucaQuasimodo) June 6, 2024