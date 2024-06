Ha già detto sì: 45 milioni e addio Roma

Si infiamma il calciomercato estivo della Roma con una cessione importantissima: circa 45 milioni, c’è già l’ok del giocatore

Daniele De Rossi avrà modo di lavorare per la prima volta in carriera da allenatore su una squadra a sua immagine e somiglianza. Infatti, fino a questo momento ha sempre preso squadre in corsa, ma quest’estate avrà voce in capitolo su quali calciatori richiedere e quali invece lasciar partire.

Tra i partenti c’è Tammy Abraham, il centravanti inglese voluto da Mourinho nel 2021. La sua prima stagione è stata più che positiva. Oltre 25 gol stagionali, la vittoria in Conference League. Un’annata ricca di soddisfazioni. Nel 2022-23, invece, le cose sono andate decisamente peggio. E l’infortunio poi ha peggiorato il tutto, tant’è che quest’anno è stato utilizzato solo nel finale di stagione. Negli ultimi due anni solo 10 gol.

Intanto, arrivano estimatori dalla Premier League per l’attaccante della Roma: decisive le prossime settimane.

Abraham in Premier League: servono 45 milioni

Stando a quanto registrato da TeamTalk, la Roma valuta Tammy Abraham circa 45 milioni di euro, che corrisponderebbero a poco meno di 40 milioni di sterline. A queste cifre, la società capitolina si siederà per trattare con qualsiasi club e lascerà partire il suo giocatore.

Sulle sue tracce, ci sarebbero Tottenham e West Ham, entrambi decisamente interessati alle prestazioni dell’inglese. Tammy avrebbe bisogno di una buona preparazione estiva per rimettersi in sesto dopo tanti mesi senza giocare. Oltretutto, ha bisogno di ritrovare fiducia in sé stesso e in un progetto che lo possa rendere protagonista. L’inglese avrebbe già fatto sapere che il ritorno in Premier League è più che gradito per il suo futuro.

Oltre ai due club di Londra, anche Aston Villa, Leicester e Bournemouth hanno mostrato forte interesse per Abraham. Tra tutti, però, il Tottenham ha forte necessità di trovare il suo nuovo numero nove. E Abraham corrisponde all’identikit richiesto da mister Postecoglou.

La Roma, dal canto suo, sta pensando alle alternative in attacco. Lukaku tornerà al Chelsea dopo il prestito stagionale ed è finito nel mirino del Napoli e del Milan; Dybala, però, potrebbe diventare sorprendentemente il nuovo terminale offensivo di De Rossi. L’allenatore giallorosso sta pensando all’argentino come falso nueve.