“È l’ideale”: pressing Conte per Buongiorno, la risposta di Cairo | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni di Urbano Cairo su Alessandro Buongiorno, capitano del suo Torino nel mirino delle big di Serie A, dall’Inter al Napoli

Il nome di Buongiorno resta uno dei più chiacchierati sul mercato. Sulle tracce del capitano del Torino ci sono tutte le big di Serie A, dall’Inter al Milan passando per la Juventus fino al Napoli. Proprio gli azzurri sono quelli che, secondo le ultime indiscrezioni, si stanno muovendo in maniera più decisa in queste settimane. Il centrale è una delle richieste di Antonio Conte.

Sul futuro di Buongiorno si è espresso il numero uno granata Urbano Cairo a margine della presentazione del libro su Silvio Berlusconi, ‘C’è solo un Presidente’. “Pressing di Conte per Buongiorno? Conte non l’ho visto ed è da tanto che non lo vedo – ha risposto Cairo, come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it – Non so se abbia questa fissazione per Buongiorno… È 18 anni che è con noi e perciò è il capitano ideale. Sarei molto contento se rimanesse con noi. Milan? A gennaio non ha bussato nessuno”.