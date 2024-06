Corbu occasione a zero: si muovono i club stranieri

Corbu è in scadenza di contratto con la Puskas Akademia. Quest’anno il fantasista rumeno ha realizzato 2 gol e 5 assist

Possibile futuro lontano dalla Romania per Marius Corbu. Ventidue anni compiuti un mese fa, il fantasista rumeno è nei radar di alcuni club italiani fin dalla scorsa sessione di gennaio. È un’occasione di mercato, visto che il suo contratto con la Puskas Akademia scade il 30 giugno ed è quindi ingaggiabile a parametro zero.

Stando alle informazioni raccolte, su Corbu ci sono quattro club italiani, uno anche di Serie A. Per lui, però, si sono già mosse ufficialmente diverse società estere, in particolare Heerenveen e Basilea. Il classe 2002, autore di 2 gol e 5 assist quest’anno, sono in corsa anche squadre della Liga spagnola.