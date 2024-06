“Accettano l’offerta”: via libera Juventus, affare da 60 milioni

C’è il via libera alla Juventus per il colpo da sessanta milioni di euro: il club è pronto ad accettare l’offerta

In attesa dell’annuncio di Thiago Motta, Giuntoli sta lavorando per costruire una rosa che possa riportare la Juventus al vertice del calcio italiano.

La priorità per il club bianconero è chiara e riguarda il centrocampo: è quello il reparto dove il Football director vorrebbe investire la maggior parte del budget di mercato, la zona di campo dove è necessario fare il vero salto di qualità. Per questo motivo si guardano a profili di altissimo livello e, ovviamente, molto costosi.

Il primo è Teun Koopmeiners che l’Atalanta non ha intenzione di cedere se non davanti ad un’offerta superiore ai milioni di euro. L’olandese potrebbe arrivare magari inserendo qualche contropartita nell’affare, ma non è l’unico nome sul taccuino di Giuntoli. L’altro profilo di primo piano è Douglas Luiz, brasiliano che l’Aston Villa valuta settanta milioni.

Calciomercato Juventus, via libera alla cessione di Douglas Luiz

Anche in questo caso si può parlare di una contropartita con McKennie che piace ai Villans, anche se ci sarebbe poi da trovare l’intesa sulla valutazione dello statunitense. Giuntoli è in contatto costante con l’agente del calciatore che ha dato un’apertura importante alla Juventus.

Ad ogni modo, arrivano importanti indiscrezioni sul futuro di Douglas Luiz con l’Aston Villa pronta ad accettare l’offerta giusta per il brasiliano. È questo quanto afferma Keith Wyness, ex dirigente del club inglese, a ‘Football Insider’. Wyness afferma che il centrocampista sudamericano potrebbe essere ceduto quest’estate e che l’Aston Villa accetterebbe un’offerta, economicamente in linea con le richieste, per lasciarlo partire.

Resta da vedere se sarà proprio quella della Juventus la proposta che fa dire sì alla società di Birmingham, considerato che il calciatore piace anche a Arsenal, Liverpool e Manchester United: per le tre inglesi però, Monchi potrebbe anche alzare il prezzo di 15-20 milioni, come spesso accade per i club di Premier League.