Respinto il Liverpool: semaforo verde per la firma con la Juventus

La Juventus è pronta a chiudere il primo colpo dell’era Thiago Motta: accordo blindato, nonostante l’offensiva del Liverpool

Sarà ufficializzato la prossima settimana Thiago Motta sulla panchina della Juventus. Il club bianconero ha scelto ormai da tempo il tecnico italiano-brasiliano per rimpiazzare Allegri, che ha rescisso consensualmente il contratto dopo il burrascoso divorzio post finale di Coppa Italia.

L’ex centrocampista ha salutato il Bologna dopo l’impresa della qualificazione in Champions League e ha tracciato le prime richieste sul mercato per Giuntoli. Una di queste è sicuramente l’ingaggio di Michele Di Gregorio, ormai a un passo dal vestire la maglia bianconera. La Juve ha in mano l’accordo per il portiere da alcune settimane e prossimamente formalizzerà tutto con il Monza e il giocatore. Prima Giuntoli e la dirigenza devono liberare una casella tra i pali bianconeri, con uno tra Szczesny e Perin destinato a lasciare la Continassa.

Niente Premier League: Di Gregorio ha scelto la Juve

La Juventus cercherà una sistemazione in primis per Szczesny, provando così ad alleggerire le casse della ‘Vecchia Signora’ considerando l’ingaggio oneroso da oltre 12 milioni lordi del polacco.

Altrimenti i bianconeri piazzeranno sul mercato Perin, che potrebbe trovare un’altra sistemazione per giocare con continuità. Intanto l’accordo con Di Gregorio è blindato: contratto quinquennale da circa 2 milioni netti più bonus. Al Monza andranno invece poco più di 18 milioni di euro più bonus, da sciogliere solo le ultime riserve sulla formula che a meno di sorprese prevederà comunque un prestito oneroso con obbligo di riscatto a determinate condizioni, un po’ come successo al Monza nella trattativa la scorsa estate per il trasferimento di Carlos Augusto all’Inter.

Mentre il 10% della rivendita andrà proprio ai nerazzurri, con Di Gregorio che ha respinto inoltre le sirene dalla Premier League visto che negli ultimi tempi, dopo il Newcastle, si era fatto vivo anche il Liverpool.