Osimhen via dal Napoli: il due per uno convince anche Conte

Victor Osimhen in Premier League, affare possibile con il Napoli che sceglie i due calciatori che potrebbero far felice Conte

Centotrenta milioni di euro: è il cartellino attaccato dal Napoli sotto il nome di Victor Osimhen che sembrava dovesse attirare uno sciame di compratori per il bomber nigeriano.

Sta succedendo l’esatto contrario con club alla ricerca di un 9 che sembrano stare alla larga dall’azzurro proprio per via del suo prezzo elevato. Una situazione di stallo per il futuro di Osimhen che in pochi credono possa essere ancora al Napoli. Anche Antonio Conte, appena ufficializzato, è arrivato con l’idea che Osimhen non sarà nella rosa azzurra, anche se serve chi accontenti il patron De Laurentiis dal punto di vista economico.

Premessa non semplice, ma che potrebbe diventare fattibile qualora i partenopei aprissero alla possibilità di inserire nell’affare anche delle contropartite. È l’ipotesi, ad esempio, che porterebbe Lukaku in azzurro all’interno di uno scambio proprio con Osimhen. Ma è anche l’ipotesi che potrebbe aprire la strada dell’Arsenal al nigeriano.

Calciomercato Napoli, Osimhen all’Arsenal con il due per uno

I Gunners sono alla ricerca di un centravanti per Arteta e Osimhen piace. Il punto, neanche a dirlo, sono i 130 milioni di euro chiesti dal Napoli.

Una cifra troppo elevata, ma che potrebbe essere abbassata con l’inserimento di due contropartite. Stando a quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, infatti, gli azzurri avrebbe già aperto a due profili che militano nel club londinese: si tratta di Takehiro Tomiyasu e Emile Smith Rowe.

Il difensore giapponese era già stato accostato a Napoli quest’inverno, quando i partenopei erano alla ricerca di un centrale (poi non arrivato). Il centrocampista 23enne andrebbe a dare nuova linfa ad un reparto che in questa stagione ha sofferto molto. Sono loro i due nomi che potrebbero far decollare l’affare tra l’Arsenal e Osimhen.