Juventus, offerta per Milik: può portare soldi e il bomber del futuro | ESCLUSIVO

Con Thiago Motta al posto di Allegri, il mercato della Juventus subirà variazioni nel reparto offensivo. Oltre a Chiesa, attenzione anche a Milik

La Juventus si appresta a vivere una nuova era. Con l’addio di Allegri ed il prossimo approdo di Thiago Motta in panchina, si prospetta una vera e propria rivoluzione nella rosa, con Giuntoli più libero di lavorare rispetto alla scorsa stagione quando i bianconeri dovettero fare i conti con la sanzione della Uefa.

Tra i reparti che potrebbero vivere un maggiore rinnovamento c’è quello offensivo, dove il solo Vlahovic sembra sicuro della conferma, come sempre a meno che non arrivi una offerta irrinunciabile. Per quanto riguarda Moise Kean, che la Juve aveva già provato a cedere a gennaio all’Atletico Madrid, si attendono proposte dall’Italia o dall’estero, mentre – come anticipato dalla nostra redazione – Federico Chiesa non ha fretta di rinnovare e vuole capire le intenzioni del nuovo tecnico, con Roma e Milan alla finestra. Infine c’è Arkadiusz Milik, che dal ritiro della Nazionale polacca ha lanciato messaggi contrastanti: “Visto che ci hanno escluso dalle coppe europee, sapevo che avrei giocato di meno nella Juventus. Ma pensavo comunque che avrei fatto più minuti in campo e forse alcune volte avrei anche meritato di farlo“.

Calciomercato Juve, Besiktas su Milik: attenzione alla carta Kilicsoy

Lo stesso centravanti polacco, tuttavia, ha anche detto di trovarsi bene alla Juventus e che la dirigenza non gli ha mai comunicato la volontà di metterlo sul mercato. Questo non vuol dire che Milik sia da considerare incedibile, anzi: per circa 8-10 milioni di euro i bianconeri prenderebbero in considerazione la sua cessione, anche se ne basterebbero 5 ad evitare una minusvalenza.

E secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, è proprio quella la cifra che il Besiktas ha intenzione di offrire per portare a Istanbul l’ex bomber di Napoli e Marsiglia. Con Cenk Tosun in scadenza di contratto e Aboubakar in bilico, le Aquile Nere vogliono affidarsi ad un centravanti di alto livello per provare a contrastare l’egemonia di Galatasaray e Fenerbahce in Turchia e disputare una bella Europa League. Per colmare il gap tra domanda e offerta, la Juve potrebbe chiedere di inserire nell’affare un diritto di prelazione per Semih Kilicsoy, attaccante classe 2005 già nel giro della Nazionale maggiore di Montella, entrato nei minuti finale dell’amichevole di ieri contro l’Italia. Resta comunque lo scoglio di convincere Milik a trasferirsi al Besiktas.