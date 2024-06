Juventus, accordo col Cruzeiro per Kaio Jorge: cifre e dettagli | CM.IT

Kaio Jorge torna in Brasile a titolo definitivo tre anni dopo il suo approdo alla Juventus. Intesa raggiunta col Cruzeiro

Colpo importante in uscita per la Juventus che, proprio in queste ore, ha concluso una operazione che era stata impostata già nelle scorse settimane. Come raccolto da Calciomercato.it, il club bianconero ha trovato un accordo con il Cruzeiro sulla base di 4,5 milioni di euro più 2 di bonus facilmente raggiungibili e una percentuale sulla futura rivendita.

Reduce dall’esperienza al Frosinone, il giovane attaccante brasiliano questa volta lascerà Torino a titolo definitivo e si recherà in Brasile per sostenere le visite mediche con il nuovo club. Proprio il superamento degli esami di rito resta l’ultimo ostacolo verso la fumata bianca definitiva.