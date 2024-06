Campionato a rischio: è giallo sull’iscrizione, svolta Milan

Campionato a rischio, è giallo sull’iscrizione. Anche il Milan osserva interessato: che cosa sta succedendo

Alle 23.59 di martedì 4 giugno è scaduto il termine per il completamento di tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione al campionato di Serie C 2024/25.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è stato solo un ‘giallo’ finale legato all’Ancona, che rischia ora l’esclusione dal campionato professionistico. La società marchigiana è riuscita a depositare tutta la documentazione entro il termine, ma i pagamenti degli stipendi fino ad aprile compreso sarebbero stati fatti solo attorno alle 23.30.

L’Ancona dovrà attendere il parere della Covisoc, atteso tra una settimana. È stata una giornata di grande tensione anche in città, con il Milan spettatore interessato sul ‘caso’ Ancona.

Ancona, giallo sull’iscrizione in Serie C: Milan in attesa per l’Under 23

La mancata iscrizione dell’Ancona potrebbe dare il via libera al progetto del Milan per la seconda squadra. Dopo Juventus e Atalanta, anche i rossoneri sono al lavoro sul progetto Under 23.

Si attendono ora aggiornamenti sul fronte Ancona. Se la domanda di iscrizione dei marchigiani sarà respinta, potrebbero spalancarsi le porte della Serie C per il Milan Under 23. La società rossonera è alla finestra in attesa del verdetto della Covisoc.