Brutta tegola dopo Italia-Turchia, UFFICIALE: rottura del crociato

Un’amichevole da dimenticare quella tra Italia e Turchia: dopo il match emerge la rottura del legamento crociato, lungo stop ed addio ad Euro2024

Arrivano brutte notizie dopo Italia-Turchia, la prima delle due amichevoli che giocherà la Nazionale di Spalletti in vista di Euro2024.

Una partita che è stata segnata dal grave infortunio accorso a Ozan Kabak nel corso del primo tempo. La frazione stava per volgere al termine quando, in seguito ad un contrasto di gioco con Retegui, il difensore dell’Hoffenheim è crollato a terra visibilmente dolorante al ginocchio. La gravità della situazione è apparsa subito chiara con lo staff medico della Turchia che ha immediatamente chiesto il cambio.

Applausi scroscianti e l’incoraggiamento di Spalletti al calciatore mentre usciva dal campo. Ora è arrivato anche il risultato degli accertamenti cui Kabak si è sottoposto e non sono positivi: come comunicato dal club di appartenenza, il difensore ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro.

Kabak ko in Italia-Turchia: rottura del crociato e addio Euro2024

Una diagnosi che non lascia spazio alla speranza. Il 24enne, questo è certo, non potrà far parte dei convocati di Vincenzo Montella in vista di Euro2024 e non solo.

I tempi di recupero si preannunciano molto lunghi e l’Hoffenheim ha preannunciato che il giocatore dovrà stare lontano dai terreni di gioco per molti mesi. Uno stop che riguarderà quindi anche la prossima stagione, una vera batosta per Kabak che in una sera ha visto sfumare il sogno di prendere parte alla rassegna continentale.