Accelerata Juventus, primo regalo per Motta: Huijsen, Soulé e 60 milioni

La Juventus – in attesa del nuovo allenatore – si prepara a piazzare il primo colpo della sessione estiva di mercato

Dopo il ritorno in Champions League, la Juventus vuole alzare l’asticella: subito un ‘regalo’ per Thiago Motta che erediterà la panchina di Massimiliano Allegri.

La sessione estiva di calciomercato inizierà tra poco meno di un mese, ma le società sono da tempo al lavoro per farsi trovare pronte con i rinforzi da piazzare in vista della prossima stagione. In particolar modo la Juventus, al lavoro per costruire la rosa che affronterà la Champions League dopo una stagione senza coppe europee.

Da tempo, il direttore tecnico dei bianconeri, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino Teun Koopmeiners, centrocampista offensivo olandese classe ’98, protagonista di una stagione a dir poco positiva con la maglia dell’Atalanta. In particolar modo, il giocatore ex AZ Alkmaar ha realizzato quindici gol e sette assist in ben cinquantuno partite giocate tra campionato e coppe, partecipando alla cavalcata che ha portato la squadra di Gasperini a vincere l’Europa League nella finale con il Bayer Leverkusen.

Calciomercato Juventus, c’è l’accordo per Koopmeiners

Nei giorni scorsi, si sarebbe registrata una decisa accelerata per il passaggio di Koopmeiners alla Juventus: in particolar modo, il club bianconero avrebbe trovato l’accordo definitivo con l’entourage del giocatore olandese.

Accordo sulla base di un contratto quadriennale da quattro milioni di euro a stagione netti, più bonus. Il prossimo passo sarà cercare l’intesa con l’Atalanta. La Juventus vorrebbe mettere sul piatto un conguaglio economico di 30 milioni di euro oltre al cartellino del difensore Dean Huijsen, la cui valutazione di mercato oscilla tra i 25 e i 30 milioni di euro in modo raggiungere la soglia dei 60 milioni, cifra fissata dall’Atalanta per far partire Teun Koopmeiners.

Occhio, però, alle richieste dell’Atalanta che per il giocatore olandese vorrebbe solo soldi, anche se Gasperini stima diversi giocatori della Juventus. Tra questi c’è anche Huijsen (ora ancora più importante dopo l’infortunio di Giorgio Scalvini), ma soprattutto l’attaccante Matias Soulé, reduce da una stagione da protagonista con la maglia del Frosinone.