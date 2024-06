Rabiot al posto di Barella: “A 100 milioni si chiude” | ESCLUSIVO

Intrecci di mercato per l’Inter, il discorso cade su Rabiot e Barella: gli scenari in esclusiva a ‘Ti Amo Calciomercato’

Inizia una nuova era, per l’Inter campione d’Italia, con Beppe Marotta verso la presidenza. Nuove vesti per colui che finora era l’ad del club e vera figura chiave sul mercato, ma nerazzurri che naturalmente continueranno a operare con competenza sul tema, come hanno fatto negli ultimi anni. E con possibili scenari all’orizzonte che potrebbero vederli ancora protagonisti di acquisti di spessore, nonostante i dubbi generati dall’avvento di Oaktree.

Tra i nomi che circolano, a mo’ di suggestione, ma forse, qualcosa in più, anche Adrien Rabiot, che sarebbe l’ennesimo colpaccio a zero per l’Inter. Dell’eventualità abbiamo parlato, a ‘Ti Amo Calciomercato’, su ‘Tv Play’, con l’allenatore Gianni Sandrè.

Ecco il suo parere sul tema: “Dove lo mettiamo Rabiot? Dove mettiamo Zielinski e Frattesi, poi diventa complicato accontentare tutti. Se lo prendi qualcuno deve star fuori e i titolari sono altri. Io non ci credo, il troppo storpia, magari poi viene ceduto qualcuno”. A questo proposito, viene da pensare a Barella: “Se Manchester City, Real Madrid o Bayern Monaco ti danno 100 milioni e lui dice di sì… vuole dire che si annusa già un qualcosa del genere – ha aggiunto Sandrè – Io da interista non la farei questa operazione, ma Oaktree sì e non puoi dirgli nulla”.