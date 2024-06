Nuovi guai per Spalletti: si ferma un altro big

Il giocatore sarà costretto a saltare la partita amichevole di stasera, contro la Turchia allenata da Vincenzo Montella

Niente sfida contro la Turchia. Luciano Spalletti deve fare i conti con un nuovo infortunio, dopo le defezioni pesanti di Francesco Acerbi e Giorgio Scalvani.

Stavolta non dovrebbe trattarsi di nulla di particolarmente importante, ma non è comunque una buona notizia in vista dell’esordio ai prossimi Europei. Come riporta La Gazzetta dello Sport, si è, infatti, fermato Nicolò Barella. Il centrocampista azzurro, per precauzione, non sarà così in campo nel match che l’avrebbe contrapposto al compagno di squadra Hakan Calhanoglu.

Il centrocampista nerazzurro è alle prese con un leggero affaticamento muscolare da smaltire. Gli accertamenti strumentali a cui si sottoposto stamattina, fortunatamente, non hanno evidenziato nulla di serio. Le condizioni, dunque, non preoccupano lo staff medico.

Italia, niente Barella: spazio a Cristante

A Bologna, stasera, ci sarà così spazio per Cristante. Sarà il giocatore della Roma a prendere il posto dell’interista al fianco di Jorginho.

Nonostante si sia parlato tanto della possibilità di vedere l’Italia schierata con una difesa a tre, almeno inizialmente Spalletti partirà con una linea a quattro con Di Lorenzo e Dimarco sugli esterni, Mancini e Bastoni al centro. Nel 4-2-3-1 i trequartisti saranno, invece, Orsolini, Pellegrini e Chiesa. In avanti confermato Retegui, ma scalpita Scamacca, che ha chiuso la stagione con l’Atalanta alla grande.

Nella Turchia ci sarà ovviamente tanta Italia, a partire da Vincenzo Montella, che siederà sulla panchina: in campo invece ecco Celik e Yildiz, oltre chiaramente ad Hakan Calhanoglu e l’ex Juve Demiral.