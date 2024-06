Non solo Marotta: UFFICIALE, nuovi incarichi all’Inter

E’ cominciata ufficialmente una nuova era per l’Inter, che vede Beppe Marotta presidente del club. Ecco tutte le cariche del CdA

E’ l’inizio ufficiale di una nuova per l’Inter. L’Assemblea degli Azionisti si è riunita stamani per approvare la composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Come è noto, ormai da qualche ora, la novità più importante è la nomina di Beppe Marotta come presidente. L’ex dirigente di Juventus e Sampdoria mantiene sarà chiaramente anche CEO Sport. Alessandro Antonello, invece, è confermato come CEO Corporate.

Con l’ingresso di Oaktree, al posto di Zhang, compaiono così diversi membri del fondo americano all’interno del CdA: da Katherine Ralph a Renato Meduri, passando per Carlo Ligori, Delphine Nannan e Alejandro Cano.

Ecco la composizione del nuovo CdA:

Giuseppe Marotta, Presidente e CEO Sport, FC Internazionale Milano

Alessandro Antonello, CEO Corporate, FC Internazionale Milano (riconfermato)

Alejandro Cano, Managing Director e Co-Head Europe per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Katherine Ralph, Managing Director per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Renato Meduri, Senior Vice President per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Carlo Ligori, Associate per la strategia Global Opportunities di Oaktree

Delphine Nannan, Senior Vice President per l’ufficio di Oaktree in Lussemburgo

Fausto Zanetton, AD di Tifosy Capital & Advisory

Amedeo Carassai, Direttore Indipendente, FC Internazionale Milano (riconfermato)

Carlo Marchetti, Direttore Indipendente, FC Internazionale Milano (riconfermato)