“Libero per il Monza”: provocazione Allegri dopo la rescissione

Massimiliano Allegri è adesso libero di guidare una nuova squadra, dopo l’accordo raggiunto con la Juventus nella serata di ieri

Nella serata di ieri è arrivata la nota ufficiale, che ha scritto l’ultimissimo capitolo della lunga storia tra la Juventus e Massimiliano Allegri. I bianconeri hanno, infatti, annunciato di aver trovato un accordo con il tecnico livornese per la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione.

Allegri, dunque, è ufficialmente libero dalla ‘Vecchia Signora’ ed è così tecnicamente pronto a firmare per una nuova squadra. Le occasioni non mancheranno di certo. D’altronde questa è l’estate dei cambi in panchina sia in Serie A che nel resto d’Europa. E’ vero pure, che molti club hanno, però, già trovato la guida per il futuro, ma non tutti.

Calciomercato, Campi: “Allegri libero per il Monza”

Il Monza, ad esempio, con l’addio di Palladino è difronte ad un bivio, Baroni da una parte e Nesta dall’altra. Ma attenzione ad una suggestione, quella proprio legata a Massimiliano Allegri.

Adriano Galliani e il livornese sono, d’altronde, molto legati e sono questi i presupposti che hanno spinto il collega Graziano Carugo Campi a scrivere questo tweet su X:”Quattro milioni lordi per Allegri. La Juve si è comportata da Signora. Passare dal licenziamento in tronco al dare una buonuscita è stato un gesto generoso. Allegri chiedeva 14 lordi: essendo in torto, ha accettato. Ora è libero di andare al Monza”. Una provocazione, ma Galliani ci ha abituati a colpi del genere.