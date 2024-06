Juventus-Allegri, accordo trovato: c’è il comunicato UFFICIALE

E’ arrivata in serata la nota ufficiale del club bianconero su Massimiliano Allegri. Ecco le ultimissime novità legate al tecnico livornese

Pochi istanti fa si è scritto l’ultimo capitolo della lunga storia tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Le parti si è erano lasciate dopo la finale di Coppa Italia non proprio nel migliore dei modi. Stasera, un po’ a sorpresa, è, invece, arrivato il comunicato ufficiale con il quale il club bianconero e il tecnico livornese annunciano di aver trovato un accordo. Un accordo che di fatto scongiura le vie legali, ipotizzate nei giorni scorsi “Juventus Football Club e Massimiliano Allegri – si legge sul sito ufficiale dei bianconeri – comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva. La società, nel ringraziare Massimiliano Allegri per i risultati sportivi conseguiti nel corso degli anni alla guida della squadra, desidera augurargli il meglio per il suo futuro professionale.” Calciomercato Juventus, inizia l’era Thiago Motta

La Juventus, dunque, chiude definitivamente con il passato. Ora è tempo finalmente di guardare avanti, di guardare al nuovo allenatore, che sarà Thiago Motta.

Per il club bianconero inizia così una nuova era, che inevitabilmente passerà dalle scelti di calciomercato di Cristiano Giuntoli, che proverà ad accontentare l’ormai ex Bologna. Da Koopmainers a Calafiori, passando al futuro di Federico Chiesa: c’è davvero tanta carne al fuoco in questa calda estate a Torino.