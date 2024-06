Inter, Marotta nuovo presidente: cambia tutto

La rivoluzione in casa Inter parte da un cambiamento epocale: Beppe Marotta passa da amministratore delegato a presidente nerazzurro

C’era curiosità per capire che cosa avrebbe significato, per l’Inter, l’avvento di Oaktree come detentore della maggioranza del club nerazzurro. E uno dei primi cambiamenti avrebbe del clamoroso. Si va infatti verso la nomina di Beppe Marotta come presidente.

Che il fondo statunitense non intendesse stravolgere il management sportivo dei campioni d’Italia era nell’aria. Una fiducia confermata dal primo incontro avuto tra i nuovi proprietari e la stessa dirigenza della squadra. E che adesso andrebbe, come spiegato da ‘Sky Sport’, verso il passaggio di Marotta dalle funzioni di amministratore delegato a quelle di presidente. Una nomina che potrebbe essere formalizzata nella giornata di domani. Un cambiamento dal forte valore simbolico.