Hummels sbarca in Italia, ma niente Milan

Le ultime sul possibile arrivo in Serie A del forte difensore dopo la finale di Champions League di sabato sera. Il suo contratto scade il prossimo 30 giugno

Può esserci davvero l’Italia nel futuro di Matz Hummels. Il difensore tedesco, che ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, sta pensando seriamente di vivere un’esperienza in Serie A.

Nei giorni scorsi l’esperto centrale classe 1988, protagonista di una stagione di alto livello con il Borussia Dortmund, è stato accostato più volte al Milan, oltre che alla Juventus. Dall’Italia, però, non è arrivata alcuna conferma e stamani Il Corriere della Sera scrive che Hummels sarebbe una possibilità per la Roma di Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, colpo Hummels: esperienza per De Rossi

Il calciomercato dei giallorossi potrebbe così ripartire da un colpo davvero importante. Hummels d’altronde ha dimostrato di star bene fisicamente e che l’addio al grande calcio è ancora lontano.

Arrivano conferme, infatti, sul fatto che il giocatore abbia voglia di continuare a confrontarsi in palcoscenici importanti. Le piste che lo condurrebbero alla Major League Soccer o in Arabia Saudita sono dunque da escludere. L’Italia e la Roma, in particolare, possono così sognare di accogliere un campione come il centrale tedesco. Va detto, però, che la possibilità che alla fine rinnovi con il Borussia Dortmund non è ancora tramontata.