“Fuori ai gironi”: bufera sulla Nazionale, Spalletti sotto attacco

Non una buona prestazione degli Azzurri nel primo tempo dell’amichevole di Bologna al Dall’Ara contro la Turchia

Non ha convinto i tifosi il primo tempo della Nazionale Italiana di Luciano Spalletti. Un pareggio deludente contro la Turchia in una prima frazione spenta. Il primo ed unico sussulto della formazione azzurra, dopo qualche imprecisione di troppo, è infatti arrivato al termine dei tre minuti di recupero concessi dal direttore di gara con il palo su colpo di testa di Cristante.

Una prestazione che ha attirato parecchie critiche tra i tifosi azzurri in particolare su ‘X’. Nel mirino l’atteggiamento poco propositivo dei ragazzi di Spalletti, incapaci di riuscire a mettere seriamente in difficoltà la formazione allenata dall’italiano Vincenzo Montella. Una prima metà di gioco che genera non poca preoccupazione, nonostante le assenze dei big tra i titolari.

Nel mirino, oltre al tecnico ex Napoli, le prestazioni individuali di alcuni calciatori come Mancini e Cristante. Critiche anche nei confronti di Mateo Retegui, preferito questa sera a Raspadori nel ruolo di centravanti e protagonista di un errore grossolano sotto porta sul corner calciato perfettamente sul primo palo da Dimarco.

Tra il popolo azzurro, insomma, serpeggia un certo pessimismo in vista dei prossimi Europei di Germania 2024 che tra poche settimane vedranno l’Italia in un girone di ferro con Spagna, Albania e Croazia. Queste alcune delle principali reazioni social:

Se agli Europei ci presentiamo una sola partita con Mancini e Cristante in campo meritiamo di uscire ai gironi #ItaliaTurchia — Tobysmo (@zazzaronifrocio) June 4, 2024

Che imbarazzo l’Italia #ItaliaTurchia — lele ( sta p zumpa ) (@lelenapoli93) June 4, 2024

Vedere Mancini con la maglia della Nazionale, mi fa venire il voltastomaco.#ItaliaTurchia — Domenico Fiore (@DomenicoFiore92) June 4, 2024

Scusate ma questi che giocano sono i “big” o è di nuovo qualche squadra under? Perché mi sembrano tutti piccoli ma forse sono io che sono vecchia#ItaliaTurchia — raffaella_serini 🇮🇹🇪🇺🌍 (@assolutamente82) June 4, 2024

#ItaliaTurchia Quanto giocano male gli azzurri stasera!👎 — Francy (@alauda20) June 4, 2024

Su “Cristante prova la sventagliata” , Andrea Pirlo si è sentito male…#italiaturchia — yourboyslim (@Slimboy6) June 4, 2024

si spera in un miracolo per gli europei #italiaturchia — giorgia 🍄 (@myrandomaccx) June 4, 2024

Dai che al secondo tempo entrano i titolari #ItaliaTurchia — Vincenzo Aquilina (@vi_aquilina) June 4, 2024

Mi piace questa Nazionale.

Di Montella.#ItaliaTurchia — Pimpiripetta Dosa (@MauryPetrone) June 4, 2024