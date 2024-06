UFFICIALE Fiorentina: firma e comunicato ufficiale

Antonio Conte è a un passo dal Napoli, con l’annuncio atteso a brevissimo, ma intanto il primo colpo in Serie A è già ufficialmente sfumato

Ieri sera si è ufficialmente chiuso il campionato di Serie A 2023/24 con il recupero del match tra Atalanta e Fiorentina. Una serata che ha avuto tante emozioni, non solo in campo per il 3-2 finale con cui i viola hanno espugnato il Gewiss e chiuso a quota 60 punti blindando il terzo posto della Juventus. C’è stato poi il ‘pasillo de honor’ per Daniele Orsato, che ha arbitrato la sua ultima partita in Serie A, e purtroppo anche il grave infortunio di Scalvini. Per il difensore dell’Atalanta la diagnosi non ha lasciato scambio: rottura del crociato e addio Euro 2024.

Anche in casa Fiorentina, però, è stata una serata di emozioni contrastanti: dopo il fischio finale c’è stato il colloquio sotto la curva con i tifosi, ancora delusi e arrabbiati per la finale di Conference, la seconda di fila, persa con l’Olympiacos. Poi l’annuncio dell’addio di Vincenzo Italiano in diretta da parte di Daniele Pradé, con tanto di abbraccio commosso. Per la viola è pronto Palladino, nel consueto valzer degli allenatori che mai come quest’anno è a dir poco infuocato. Con la ‘vetta’ che sarà Antonio Conte, il cui annuncio al Napoli dovrebbe arrivare a brevissimo. Il presidente De Laurentiis ha fatto una scelta importante, radicale, consapevole che sul mercato ci sarà da lavorare parecchio. Anche se uno dei nomi è sfumato in questi minuti.

Napoli, niente Martinez Quarta per Conte: ufficiale il rinnovo con la Fiorentina

Parliamo di Lucas Martinez Quarta, reduce da una buonissima stagione con la maglia della Fiorentina, anche e soprattutto a livello realizzativo. Un centrale così fa comodo a tutti e non a caso il Napoli ci ha messo gli occhi da un po’, così come si è parlato di un interesse del Milan mai però realmente confermato.

Poco male, visto che l’argentino rimarrà al Franchi vista la firma sul rinnovo di contratto appena ufficializzata dal club gigliato. Era in scadenza a giugno 2025, rappresentava un grosso rischio, ma ora la Fiorentina potrà stare più serena in ogni caso. Niente Napoli e Conte, almeno in teoria. Questo il comunicato: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30 giugno 2028. Il difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti ed ha indossato per 6 volte la fascia da capitano. Quarta, inoltre, vanta 12 presenze con la Nazionale maggiore argentina ed è stato convocato per la prossima Coppa America“.