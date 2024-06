Fiorentina contestata dai suoi tifosi a fine partita: “Solo per la maglia”

Attimi di tensione nel post partita di Atalanta-Fiorentina: i tifosi Viola contestano la squadra con cori e lunghi discorsi

Si è chiuso definitivamente il campionato di Serie A. L’ultima gara l’ha portata a casa la Fiorentina, che grazie al 3-2 sul campo dell’Atalanta è ritornata al successo, dopo la delusione maturata in Conference League nella finale contro l’Olympiacos.

Che la ferita nell’ambiente non sia sia ancora rimarginata, però, è stato confermato da quanto successo nel post partita della sfida con la “Dea”. Al triplice fischio, infatti, Vincenzo Italiano è stato il primo ad andare sotto lo spicchio dei 200 tifosi della Fiorentina. I supporters Viola in un primo momento hanno applaudito il loro tecnico, salvo poi richiamarlo successivamente. Qualche istante dopo è stata la squadra, guidata da capitan Biraghi, ad andare sotto il settore ospiti, che ha accolto con cori e fischi i propri beniamini. Dopo aver ascoltato in silenzio la contestazione dei tifosi, la compagine Viola ha poi guadagnato la via degli spogliatoi.