Summit con Tudor: si scrive il futuro della Lazio | VIDEO CM.IT

Incontro tra Igor Tudor, il suo agente e il Direttore Sportivo della Lazio, Angelo Fabiani. Si scrive il futuro del club biancocelestre

Sono ore calde per la Lazio e per il futuro di Igor Tudor. A Formello si è, infatti, svolto, l’atteso faccia a faccia tra il tecnico croato e Angelo Fabiani.

Un primo incontro, durato circa un’ora, in cui era presente anche l’agente del tecnico Anthony Seric, che sta proseguendo in un ristorante nei pressi di Formello.

Le parti si stanno, chiaramente, confrontando sui progetti per la nuova stagione, in attesa dell’arrivo del presidente Claudio Lotito che potrebbe unirsi al trio in serata.