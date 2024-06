Gudmundsson non basta: doppio colpo per l’Inter

L’Inter aspetta il Cda e la nomina del nuovo presidente prima dei rinnovi e del mercato: servono altri due rinforzi a Simone Inzaghi

L’Inter mette mano ai rinnovi di contratto e non solo in vista del Cda che eleggerà il nuovo presidente.

La dirigenza nerazzurra ha trovato l’intesa per Lautaro Martinez nei giorni corsi e tira un sospiro di sollievo per il rinnovo del capitano, che insieme a Barella si legherà a doppio filo con il club campione d’Italia. Pronto inoltre da tempo anche il prolungamento di mister Inzaghi che firmerà fino al 2027 con aumento d’ingaggio. Marotta e Ausilio una volta sistemata la questione rinnovi andranno a caccia dei puntelli per sistemare la rosa del tecnico piacentino, con due priorità dopo gli arrivi a parametro zero di Zielinski e Taremi. Servono infatti un portiere e un attaccante a Inzaghi, con Gudmundsson che per il reparto avanzato è in cima alla lista dei desideri dell’Inter.

Calciomercato Inter, Bento ti complica: pressing su Josep Martinez

Da tempo i nerazzurri sono a caccia di un vice Sommer, considerando la decisione di non riscattare Audero dalla Sampdoria per 7 milioni di euro.

L’Inter cerca un portiere anche di prospettiva e in grado in futuro di rilevare la titolarità dell’esperto svizzero e nei desideri della società campione d’Italia il preferito rimane Bento. Le difficoltà per il brasiliano non mancano tra la concorrenza della Premier League e la valutazione da almeno 20 milioni di euro dell’Atletico Parananese. Per questo motivo l’Inter guarda con attenzione anche a Josep Martinez e il pressing si sarebbe intensificato per lo spagnolo come scrive ‘La Gazzetta dello Sport’. Anche l’estremo difensore del Genoa costa intorno ai 20 milioni, ma trattabili con il sodalizio ligure che oltre a Gudmundsson potrebbe cedere un altro pezzo pregiato. Martinez è stato più volte seguito nel corso dell’ultimo campionato dagli scout nerazzurri e i ‘Grifoni’ l’anno scorso hanno speso poco più di 3 milioni per acquistarlo dal Lipsia.