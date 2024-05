Lautaro ha detto sì: deciso il futuro del capitano dell’Inter

Svolta nel futuro di Lautaro Martinez, il capitano dell’Inter ha accettato la proposta per il rinnovo. Tutti i dettagli

Ieri Ausilio nell’incontro con Camano aveva confermato l’offerta dell’Inter e di non poter andare oltre: 9 milioni più bonus (personali e di squadra) per un ingaggio in doppia cifra e non superiori ai 10 milioni.

Dopo il summit con Ausilio, Camano ne ha parlato ieri pomeriggio anche con Lautaro, raggiungendolo a casa, e dopo i nuovi contatti questa mattina il giocatore ha deciso di venire incontro all’offerta del club.

Situazione che quindi si è sbloccata grazie alla volontà di entrambe le parti di arrivare all’intesa. Da definire gli ultimi dettagli per la firma fino al 2029, estendendo di tre anni l’attuale contratto in scadenza a giugno 2026. Lautaro ed il suo agente chiedevano un ingaggio da 12 milioni, prima del passo indietro del giocatore sul quale negli ultimi tempi si erano informate Paris Saint-Germain, Atletico Madrid e Manchester United.

Calciomercato Inter, Lautaro ha detto sì al rinnovo: cifre e dettagli

L’Inter ha sempre mantenuto un cauto ottimismo nonostante le fibrillazioni degli ultimi tempi, con la volontà di arrivare ad un accordo già in queste settimane o comunque prima dell’inizio del ritiro estivo.

Anche lato giocatore, Lautaro ha comunque sempre dato la priorità all’accordo con l’Inter e quindi di continuare il matrimonio in maglia nerazzurra. L’intesa è già raggiunta: l’Inter blinda il proprio capitano fino al 2029.