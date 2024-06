Gasperini tuona ancora: “Debiti, non è solo l’Inter”

Gasperini tuona ancora tornando sul tema debiti: “Non è solo l’Inter”. Le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta

Stanno facendo discutere le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini post Atalanta-Fiorentina. Parlando del gap con l’Inter campione d’Italia, il tecnico dei bergamaschi ha tirato nuovamente in ballo il tema debiti.

Nelle ultime ore, a ‘Radio anch’io sport’, Gasp è tornato sull’argomento: “Non è solo l’Inter. In tutta Europa, in Inghilterra o in Spagna, forse non in Germania perché il Bayern è sempre stato molto attento, le squadre che vincono hanno alle spalle condizioni che poi si possono permettere perché hanno un bacino tale di possibilità di recuperare certi debiti che l’Atalanta non può assolutamente pensarci. Ma vale per tantissime squadre”.

“Questa è l’insostenibilità del calcio in Europa, che ha portato un sacco di problemi, che ha portato a cercare di fare la Superlega e ora a una Champions League ancora diversa, sempre con l’idea di fare molti più soldi che poi non bastano mai perché queste squadre che vincono, alla fine perdono. – ha tuonato l’allenatore del club bergamasco – L’esempio dell’Atalanta è unico perché ha vinto in condizioni economiche sane”.