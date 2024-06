Non se ne va dall’Inter: bastoni tra le ruote a Marotta e Inzaghi

Niente di fatto per l’addio all’Inter, resta in nerazzurro e complica molto i piani di Marotta e Inzaghi: cosa succede

Con la nuova società che si sta insediando, l’Inter nel frattempo inizia a programmare anche le mosse di mercato. Ma ci sono altri problemi per i nerazzurri, con le mosse che Inzaghi e Marotta avrebbero in mente in questo momento “bloccate” da un mancato addio.

L’Inter vorrebbe puntare su Gudmundsson come rinforzo per l’attacco. Ma la possibilità di andare all’assalto per l’islandese, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, è bloccata da Arnautovic. L’austriaco non intende andare via dai nerazzurri, per ora, e non ha manifestato interesse nelle proposte ricevute dalla Saudi League. Al giocatore sarebbe stata comunicata l’intenzione del club di metterlo sul mercato, ma per adesso da parte sua non ci sarebbe collaborazione da questo punto di vista.