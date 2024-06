Milan, da Santos al nuovo centrale: la difesa cambia volto

Il punto sul reparto difensivo del Milan, chiamato a cambiare volto dopo una stagione alquanto complicata. La situazione, tra entrate e uscite

Dopo la scelta sull’allenatore, in casa Milan la priorità è certamente l’acquisto di un attaccante che possa raccogliere l’ereditĂ di Olivier Giroud, ma i colpi attesi in estate sono diversi. Non ci sono dubbi, infatti, sul fatto che arriverĂ anche un mediano per rafforzare il centrocampo, ma nella formazione titolare ad avere i maggiori cambiamenti potrebbe essere la difesa.

Geoffrey Moncada, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic sono chiamati a migliorare un reparto che ha faticato enormemente subendo in Serie A ben 49 gol. Un’enormitĂ .

Ci si aspetta così almeno un terzino destro e un centrale, ma gli affari potrebbero essere di più in base alle uscite. Andiamo, però, con ordine, partendo proprio dal ruolo di esterno basso, dove la maglia da titolare dovrebbe andare ad un calciatore diverso da Davide Calabria.

Il rinnovo con l’italiano non è ancora arrivato, ma la volontà è quella di proseguire insieme, alle stesse cifre attuali. Nel suo ruolo ci sarĂ , però, concorrenza: nei giorni scorsi a Casa Milan c’è stato un meeting tra l’entourage di Emerson Royal e la dirigenza del Diavolo, ma il brasiliano non è il primo nome sulla lista della spesa. Il club rossonero, infatti, è intenzionato a provarci seriamente per Tiago Santos, mettendo sul piatto una cifra vicina ai 13 milioni di euro, bonus compresi, per convincere il Lille. Può essere davvero il giovane portoghese il nuovo rinforzo sulla destra.

Sulla sinistra, invece, ci sarĂ da capire cosa succederĂ con Theo Hernandez. Ad oggi non sono arrivate offerte, ma in caso di proposte esagerate, sui 100 milioni di euro, tutto potrebbe cambiare. Il candidato a far da vice al francese, oggi è Jimenez. Florenzi? Se Fonseca dovesse approvare la sua permanenza, l’addio dell’italiano sarebbe rimandato di un anno.

Milan, dal sogno Buongiorno ad Hummels: il punto al centro

Anche al centro qualcosa è destinata a cambiare. La certezza è rappresentato da Matteo Gabbia, ma c’è voglia di rilanciare Pierre Kalulu dopo una stagione alquanto sfortunata.

Alla giusta offerta, invece, sia Tomori che Thiaw potrebbero dire addio al Milan. E’ soprattutto il tedesco ad aver mercato in Germania. Una sua eventuale partenza potrebbe aprire le porte all’arrivo di due difensori.

Oggi in cima alla lista dei desideri c’è ancora Buongiorno, ma la concorrenza e il prezzo altissimo rendono l’affare complicato. Il Diavolo è così tornato a guarda a Kiwior, che può lasciare l’Arsenal per 25 milioni di euro e non ha mai smesso di pensare a Lacroix e Bressier che costano meno, sui 15 milioni.

Sullo sfondo resta, infine, il nome di Matz Hummels. Una suggestione, alimentata in Germania dove continuano ad insistere sul fatto che il Milan rappresenti una possibilitĂ concreta. Sarebbe un colpo importante dentro e fuori dallo spogliatoio dopo la partenza di due leader come Giroud e Kjaer.