“Mai pentito”: Skriniar rompe il silenzio e svela il suo futuro

Al termine di una stagione molto complicata, Milan Skriniar è ritornato a parlare della sua scelta di vestire la maglia del Psg

Definire complicata la stagione vissuta da Milan Skriniar sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. Falcidiato da numerosi infortuni, l’ex centrale dell’Inter ha faticato a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico di Luis Enrique.

Ciò nonostante, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Sport Web, Skriniar vede comunque il bicchiere mezzo pieno: “Fino al momento dell’infortunio ero uno dei calciatori più impiegati della squadra. Dovevo stare fuori per quattro mesi e mezzo, ma sono tornato prima. Dopo l’infortunio, però, avrei potuto fare meglio. Quando l’allenatore aveva bisogno di me, mi sono fatto trovare pronto”. Una chiosa, inevitabile, anche sul suo futuro: “Voci su un addio? Non ho sentito nulla del genere né da parte dell’allenatore né da parte del club. A Qui sto bene, non mi sono mai pentito di aver compiuto questo passo. Il Psg è un club eccellente sotto ogni aspetto: tre trofei che abbiamo vinto sono stati aggiunti al mio palmares“.