Juve-Inter, si riapre tutto a parametro zero: il capitano è “disgustato”

Inter e Juventus pronte a sfidarsi per il capitano di un top club europeo ‘scaricato’ nella trattativa per il rinnovo

Oggi con Atalanta-Fiorentina si chiude ufficialmente la stagione della Serie A 2023/24, che è stata effettivamente lunghissima, a tratti interminabile. Questo ovviamemte non impedisce ai club di programmare la prossima annata, col bisogno di agire in maniera tempestiva sul mercato, soprattutto quando si tratta di calciatori col contratto in scadenza.

L’Inter è chiaramente una delle società più attive in questo tipo di operazioni, lo è da sempre e in questi mesi a maggior ragione. Zielinski e Taremi sono acquisti già chiusi, ma altri ne potrebbero arrivare per puntellare la rosa. Anche perché non ci sarà molto spazio di manovra visto il momento molto particolare a livello societario col passaggio da Zhang a Oaktree, pur con la continuità del management sportivo. Per questo i parametri zero fanno sempre parecchia gola a Marotta e Ausilio, che hanno costruito parte della squadra titolare dell’ultimo scudetto in questo modo (da Mkhitaryan a Calhanoglu e Thuram). Per tradizione anche la Juventus è attentissima a questo mercato e non è da escludere che torni ad attingerci – nonostante la presenza di Giuntoli vada in direzione contraria – visto che di acquisti i bianconeri dovranno farne parecchi. E un obiettivo di mercato che interessava entrambe fino a qualche mese fa ora può tornare d’attualità. E viene dal Barcellona.

Il Barcellona scarica Sergi Roberto: Inter e Juve alla finestra

Parliamo in particolare di Sergi Roberto, in scadenza di contratto col Barcellona nonostante l’opzione di rinnovo per un altro anno. Il canterano è passato dal rinnovo garantito a contemplare la possibilità di lasciare il Barça senza nemmeno aver salutato i suoi tifosi. E quando diciamo suoi, lo sono in tutti i sensi visto che è in azulgrana da 15 anni. Come riporta il ‘Mundo Deportivo’, il centrocampista classe ’92 è tanto deluso quanto “disgustato” dalla svolta radicale che ha preso la sua situazione, soprattutto per come sono andate le cose. Il Barcellona infatti aveva garantito al suo capitano (poche presenze in questa stagione, ma con la fascia) un anno in più di contratto, indipendentemente da chi fosse l’allenatore.

Quando Xavi era vicino all’addio la società lo aveva rassicurato di voler allungare l’accordo in ogni caso, ma ora pare che le carte in tavola siano cambiate, soprattutto per una questione economica. La squadra di Flick non ha grandi slot a livello di ingaggio né necessità di avere canterani in più rispetto ai vari Gavi, Balde, Martinez e Vitor Roque. Al punto che Sergi Roberto potrebbe addirittura non essere tesserato in Liga. Deco e Bojan glielo hanno comunicato e da qui il sentimento del duttile centrocampista. Che vorrebbe restare, ma ora non chiude a nessuna opzione. Il quotidiano spagnolo conferma che tra le offerte ce ne sono anche dalla Serie A: alcuni mesi fa vi avevamo raccontato infatti che Inter e Juventus stavano pensando a Sergi Roberto. E ora può tornare d’attualità la pista italiana, oltre all’Arabia Saudita e la MLS, destinazione molto gradita (c’è l’Inter Miami degli ex compagni Messi, Busquets, Jordi Alba e Suarez). Nei prossimi giorni il giocatore incontrerà il suo agente per prendere una decisione definitiva o fissare una deadline. Inter e Juve restano alla finestra, magari pronte a dare vita all’ennesimo derby di mercato.