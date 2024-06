DIRETTA Finale playoff Serie B, Venezia-Cremonese | Formazioni UFFICIALI LIVE

Si chiude anche la stagione 2023/2024 della Serie B con l’ultimo atto: finale di ritorno dei playoff tra Venezia e Cremonese

Ci siamo davvero, l’attesa è finita: per il ritorno dei playoff della Serie B, ultimo atto della stagione 2023/2024, si affrontano il Venezia e la Cremonese. Si parte dallo 0-0 dell’andata dello ‘Zini’ di Cremona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Paolo Vanoli (finito nell’orbita del Torino e del Cagliari in vista della prossima stagione), sono arrivati terzi alla fine del campionato, che ha decretato la promozione diretta del Parma di Fabio Pecchia e del Como di Cesc Fabregas. Per arrivare fino a questo punto, hanno eliminato il Palermo in semifinale. Di contro, i grigiorossi di Giovanni Stroppa, quarti al termine della regular season, hanno fatto fuori nel turno precedente il sorprendente Catanzaro di Vincenzo Vivarini. Gli ospiti hanno la necessità di battere i lagunari, visto che il regolamento prevede la promozione in Serie A, in caso di parità nei due scontri, della squadra meglio classificata al termine della stagione regolare, senza tempi supplementari né rigori: in questo caso, proprio il Venezia. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia.

FORMAZIONI UFFICIALI VENEZIA-CREMONESE

VENEZIA (3-5-2): Joronen; idzes, Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason, Zampano, Pohjanpalo, Gytkjaer. All. Vanoli

CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Ravanelli; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Buonaiuto, Sernicola; Vazquez, Tsadjout. All. Stroppa

ARBITRO: Simone Sozza