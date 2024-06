CUR In Campo 2024, Candela a TVPlay: “De Rossi sarà un grande. Mou? C’è un tempo per tutto”

Vincent Candela ha parlato a margine dell’evento CUR In Campo 2024, organizzato allo Stirpe in collaborazione con TVPlay: le parole su De Rossi e l’Italia

Ha riscosso grande successo l’evento organizzato da TVPlay e CUR – Calcio Ultimi Romantici che ha visto tornare a calcare i campi da gioco – le panchine – diverse leggende della nostra Serie A. Da Gigi Di Biagio a Christian Brocchi, Vincent Candela, Serse Cosmi e ovviamente il ‘Capitano’ Francesco Totti. Tanto per citarne alcuni. Una serata allo stadio Benito Stirpe di Frosinone che ha regalato fortissime emozioni, come la prima volta in campo insieme, con la stessa maglia, di Francesco e Cristian Totti entrambi con la maglia numero 10.

E il CUR In Campo 2024 – in collaborazione con TVPlay – è stata ovviamente anche l’occasione di fare un punto della situazione sulla Roma di De Rossi e sull’Europeo che sta per prendere il via. “Daniele ha fatto benissimo all’inizio, peccato per l’Europa League. Ora si riparte da zero e sarà la sua sfida, per me diventerà un grande. Mourinho è un vincente e non ha fatto male, solo che c’è un momento per tutto e il suo tempo a Roma era finito e solo Daniele poteva prendersi il suo momento grazie alla sua romanità. De Rossi deve ripartire da Mancini, Pellegrini, Dybala e Cristante”, le parole di Vincent Candela a TVPlay. Che poi ha parlato anche degli Azzurri: “L’Italia ha sempre fatto bene in queste competizioni, e mi aspetto faccia molto bene. Non è la favorita, perché ci sono Francia, Spagna e Inghilterra, ma farà sempre la sua figura”. Un pensiero ovviamente sulla serata emozionante vissuta allo Stirpe: “Sono solo al 23% e ho la panza (ride, ndr). Il calcio è la mia passione ed è sempre un piacere ritrovarci. Ci divertiamo molto”.