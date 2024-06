Clamoroso in Italia, il dirigente mostra le natiche al pubblico: raffica di squalifiche

Una partita di calcio in Italia ha scatenato un vero e proprio caos: è arrivata una raffica di squalifiche. Un dirigente ha addirittura mostrato le natiche

Il finale di stagione ha portato molte sentenze per le maggiori big dei principali campionati italiani, e in alcuni casi sono arrivate anche delle grandi feste, come nel caso di Inter e Atalanta, ma anche per i club promossi in Serie A, per esempio.

Nelle categorie minori, i match restanti potrebbero portare a forti delusioni o grandi gioie, ma in alcuni casi anche a forti polemiche e manifestazioni di rabbia pazzesche, che mai ci saremmo aspettati di vedere su un campo di calcio. Stavolta siamo in Veneto per la Seconda Categoria, nel girone N, per raccontarvi ciò che è successo nella finale playoff tra lo Zero Branco e l’Altobello Aleardi Barche.

Una sfida tiratissima si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore di quest’ultimi, ma è stata caratterizzata dalla furia dei rossoblù, che hanno finito il match con ben tre espulsioni, di cui due dal campo e una dalla panchina, oltre che di un dirigente.

Seconda Categoria, tra natiche al pubblico e squalifiche: il clamoroso epilogo dei playoff

La mano del Giudice Sportivo è stata pesantissima proprio per il dirigente, che “si é girato verso le tribune, si è tolto i pantaloni e ha esposto le natiche“. La sua incredibile azione di protesta è risposta è durata addirittura per due minuti, “trascorsi i quali si é allontanato, continuando a rivolgere ingiurie all’arbitro e al pubblico“. La squalifica per lui durerà fino al 31 dicembre.

Non è andata meglio al calciatore Alberto Longhin, che ha completamente perso la testa dopo l’espulsione. Per lui sono arrivate dodici giornate di stop “per avergli rivolto espressioni ingiuriose, gli si é avvicinato con atteggiamento minaccioso, prendendogli il viso tra le mani urlandogli contro offese e minacce“.

Sono da segnalare anche i tre match di stop per Nicolò Patron, reo di aver rivolto ingiurie verso la panchina e aver bestemmiato verso l’assistente dell’arbitro. Infine, c’è anche la squalifica per una gara per Riccardo Bonotto.