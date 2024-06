Sorpresa Allegri: nuovo club e cifre ufficiali

Massimiliano Allegri potrebbe ripartire subito dopo il burrascoso divorzio dalla Juventus. Ecco tutti i dettagli

Allegri riparte subito dopo l’addio alla Juventus? È spuntata fuori un’ipotesi clamorosa per quanto riguarda il futuro prossimo del tecnico livornese, ancora contrattualmente legato ai bianconeri fino a giugno 2025. In ballo c’è però sempre il possibile licenziamento per giusta causa.

Allegri in Arabia? No, stando ai bookmakers la prossima destinazione del livornese potrebbe anche essere la Premier League. Nello specifico il Manchester United, ad oggi orientato a silurare ten Hag a fine stagione dopo che la squadra ha fallito la qualificazione alla prossima Champions. Era l’obiettivo minimo dei ‘Red Devils’, che almeno si sono aggiudicati la Fa Cup battendo in finale i cugini del City.

‘Snai’ e ‘Goldbet’ quotano a 25 Allegri al Manchester United. La pista araba, tuttavia, rimane quella più accreditata, non a caso la quota è bassissima: 3.50. Dietro la MLS e l’approdo sulla panchina dell’Italia in caso di addio di Spalletti. È scesa a 10, invece, l’opzione Milan, dove l’ex allenatore della Juventus ha vinto uno Scudetto e una Supercoppa italiana.