Ritorno di fiamma per la Juve: si chiude a 45 milioni

La Juve ha intenzione di chiudere diversi colpi importanti per la prossima stagione e tra questi potrebbe esserci un ritorno di fiamma: il costo è di 45 milioni

La Juve è uno dei club più attivi in questa fase del calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per migliorare la squadra e affrontare al meglio la Champions League e il prossimo Mondiale per club. Dopo l’addio di Massimiliano Allegri e il sempre più probabile arrivo di Thiago Motta, anche diversi reparti saranno rivoluzionati, a partire dal centrocampo.

È lì che si stanno concentrando le principali manovre da parte di Cristiano Giuntoli, che sta cercando di trattenere Adrien Rabiot con il rinnovo di contratto e che perderà anche Alcaraz e Miretti, che molto probabilmente entrerà in trattative di scambio o sarà ceduto in prestito in Serie A.

Anche in entrata i nomi non mancano: il primo obiettivo è Teun Koopmeiners, ma non è affatto facile chiudere l’affare che potrebbe portare l’olandese a Torino. L’Atalanta non vorrebbe perderlo dopo la conquista dell’Europa League, anzi vorrebbe ulteriormente rinforzare la squadra con altri innesti di primo piano. Intanto, è spuntato anche Douglas Luiz dell’Aston Villa e la lista potrebbe non essere finita qui.

Nuovo centrocampista alla Juve: occhio alla pista Palacios

Già nel 2023, il nome di Exequiel Palacios, 25enne del Bayer Leverkusen che è stato protagonista della straordinaria stagione dei tedeschi, che ha portato in dote anche la Bundesliga. L’argentino potrebbe inserirsi alla perfezione nel gioco di Thiago Motta, imponendosi come equilibratore del centrocampo, ma con un buon istinto per il gol.

Con 4 gol e 4 assist a referto in campionato, sarebbe molto utile anche nel nuovo corso bianconero, grazie alla sua capacità di spezzare il gioco avversario e di impostare la manovra, ma soprattutto per i tanti chilometri che riesce a percorrere, senza perdere mai di esplosività e qualità.

In più, ha già totalizzato 28 presenze con la Nazionale argentina, per cui ha già accumulato una buona esperienza internazionale, che potrebbe mettere a disposizione del gruppo bianconero. Per ora si tratta solo di un’idea, ma vedremo se si trasformerà in una vera e propria trattativa.