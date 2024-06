Nuovo gioiello per la difesa: blitz di Marotta, l’Inter sfida la Roma

Nome nuovo per l’Inter, a caccia di innesti giovani e futuribili con i quali rimpolpare il pacchetto difensivo. Le ultime indiscrezioni dalla Spagna

Smaltita l’euforia per la vittoria dello Scudetto valsa la conquista della seconda stella, l’Inter è impegnata a delineare nelle sue linee essenziali le prossime mosse di mercato. Prescindendo dalle vicende extra-campo, Marotta è intenzionato a chiudere in tempi relativamente brevi l’accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez, per il quale si sono registrati significativi passi in avanti. Ma non solo.

Inaugurata dai due colpi Taremi e Zielinski griffati a parametro zero, la campagna acquisti nerazzurra potrebbe vedere un interessante mix di calciatori d’esperienza e giovani talenti futuribili. L’ultima indiscrezione che trapela dalla Spagna si inserisce proprio in quest’ultima direzione. Secondo quanto evidenziato da Relevo, infatti, ci sarebbero anche i nerazzurri sulle tracce del giovane difensore Alex Perez. Legato al Real Betis da un contratto in scadenza nel 2025, il classe 2006 è corteggiato anche da altri club italiani come Udinese e Roma.

Finito nei dossier dell’Inter da diverso tempo, Álex Pérez rimane uno dei profili monitorati con maggiore attenzione dai nerazzurri, disposti ad avanzare una proposta d’acquisto prima del cambio di proprietà. Pur continuando a restare sulle tracce del calciatore, i meneghini stanno ora monitorando il da farsi. Nel frattempo, però, la concorrenza per l’acquisto del madrileno di origine mozambicana sta continuando ad aumentare. Staremo a vedere cosa succederà.