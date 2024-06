La vendetta del Milan è servita: sfida al Napoli per un grande talento

Il Milan è pronto a entrare in rotta di collisione per un grande talento di livello internazionale: piace molto anche al Napoli

Tra le squadre che devono cambiare di più nell’estate all’orizzonte, ci sono sicuramente Milan e Napoli. Per motivi diversi e in modalità diverse, entrambe le big hanno deluso nell’ultima stagione, nonostante due posizioni molto diverse in classifica.

I partenopei sono finiti addirittura fuori dalla zona europea dopo la conquista dello scudetto l’anno prima, mentre i rossoneri hanno chiuso al secondo posto e dopo essere stati eliminati dalla Roma in Europa League e aver perso lo scontro diretto che ha portato la seconda stella all’Inter. Con l’arrivo sempre più probabile di Paulo Fonseca nel capoluogo lombardo, è già tempo di pensare al calciomercato.

E tra le priorità di Moncada e Furlani ci dovrà essere anche l’arrivo di un nuovo mediano, con Ismael Bennacer che invece sembra sul piede di partenza. Tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane, ce n’è uno che sembra particolarmente adatto al gioco del nuovo allenatore e si tratta di Javi Guerra, finito anche nel mirino del Napoli, che a sua volta ripartirà da Antonio Conte.

Dal Milan al Napoli, Conte pronto all’arrivo in azzurro: i rossoneri puntano Javi Guerra

Potrebbe sembrare una ripicca per la scelta del tecnico pugliese da parte di Aurelio De Laurentiis, ma in realtà sono semplicemente dinamiche sul calciomercato e gli intrecci tra i suoi protagonisti.

Sta di fatto che Javi Guerra, oltre che per gli Azzurri, sembra un profilo perfetto anche per il Milan. Il numero otto del Valencia, a soli 21 anni, ha già stregato tutti e potrebbe farlo anche in Serie A. Abbina grande fisicità a una qualità non indifferente, che gli ha permesso di totalizzare ben 36 presenze in Liga in questa stagione, mettendo a referto 4 gol e un assist.

In poco tempo, la sua valutazione è salita a 20 milioni di euro, ma potrebbe non essere un problema per i meneghini, pronti ad andare all’assalto del calciatore nelle prossime settimane. Al momento, si tratta solo di un’idea, ma presto potrebbe trasformarsi in una trattativa vera e propria.