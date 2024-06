Italia, la carica di Donnarumma: dalla fascia da capitano alla vittoria dell’Europeo

C’è grande attesa per i prossimi Europei che vedranno protagonista anche l’Italia. A parlare degli azzurri ci ha pensato capitan Donnarumma

Il 14 giugno prenderà il via Euro 2024 e l’Italia di Luciano Spalletti è al lavoro a Coverciano per preparare al meglio una competizione attesissima, e che vede peraltro gli azzurri come campioni uscenti.

Il ct è quindi chiamato a dare continuità al lavoro già svolto finora, rilanciando la Nazionale italiana tra le grandi competitors per gli Europei. La concorrenza non manca e le responsabilità sono alte per il gruppo azzurro che sarà capitanato da Gigio Donnarumma, che intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha fatto il punto della situazione: “Sono orgoglioso di portare la fascia e di essere un esempio. La cosa principale è creare il gruppo: abbiamo qualità, abbiamo un grande allenatore che sicuramente ci metterà a posto e ci farà sentire importanti. Prepariamo le partite alla grande, quindi sicuramente avremo tutto per fare un grande Europeo”.

Non sono mancati quindi anche elogi per Spalletti che lo ha sempre difeso: “Lo ringrazio per la fiducia che ogni volta mi dà. Mi dà tantissimi consigli, parliamo spesso e questo per me è molto importante”.

Italia, verso Euro 2024: la carica di Donnarumma

Si prospetta ad ogni modo un girone duro tanto per l’Italia quanto per le rivali, mentre Donnarumma sottolinea come sia importante ragionare per gradi in una competizione simile: “Dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse l’ultima e come se fosse una finale. Quindi, c’è da prepararsi bene, c’è da rimboccarsi le maniche perché saranno tutte partite complicate”.

Donnarumma ha quindi esaltato la forza del gruppo e il valore di ogni singolo che per lui si deve sentire “leader” tanto quanto il capitano. Una carica quindi enorme in vista del calcio d’inizio degli Europei, che i tifosi attendono ormai con enorme trepidazione.

Infine il portiere azzurro ha parlato del rapporto con Buffon: “Abbiamo un rapporto splendido. Importante averlo con noi, perché veramente solo con un suo sguardo ti dà tanto. Anche quanto ti dice una parola la prendi al volo e quindi per noi averlo già solo lì in spogliatoio è una grande forza”.