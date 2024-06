Inter e Juventus, caos totale: rischiano il boicottaggio

Inter e Juventus, caos totale: torneo a rischio boicottaggio. L’indiscrezione e tutti gli aggiornamenti

Negli ultimi giorni sta tenendo banco anche l’organizzazione del nuovo Mondiale per Club da parte della FIFA. Il nuovo format e la sua calendarizzazione, infatti, stanno creando parecchie polemiche e dubbi da parte di leghe nazionali e club.

Come svelato dal ‘Corriere dello Sport’, federazioni, leghe, società e calciatori comincia a ribellarsi contro la FIFA. Troppe le partite in calendario tra le competizioni UEFA ed il nuovo Mondiale per club: la stagione 2024/25 scatterà in pieno agosto e si concluderà solo a luglio con il nuovo Mondiale organizzato dalla FIFA.

I giocatori saranno inoltre reduci da un’annata conclusa con Euro 2024, sempre a luglio. Una situazione che preoccupa le federazioni e leghe nazionali, tutti i club ed anche l’associazione dei calciatori. Dai maggiori costi da sostenere al rischio infortuni per i calciatori. In Serie A le due società “coinvolte” sono Inter e Juventus, le rappresentanti dell’Italia al prossimo Mondiale per club.

Inter e Juventus, tutti i club contro il nuovo Mondiale per club: i motivi

“Fifa e Uefa hanno raddoppiato le gare, mentre quelle delle leghe sono rimaste le stesse. Così si finisce per fare concorrenza ai tornei nazionali”, ha recentemente ‘denunciato’ l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.

Il sindacato internazionale dei calciatori ha già minacciato un’azione legale nei confronti della FIFA. Maheta Molango, che rappresenta l’associazione inglese, ha dichiarato che “il calcio sta uccidendo il proprio prodotto”. Sono sul piede di guerra anche la Premier League e la Liga. Il nuovo Mondiale per club è a rischio boicottaggio.