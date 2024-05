Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 31 maggio

Dalla Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 31 maggio 2024

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Lautaro dimmi di sì”. L’Inter vede il capitano per il rinnovo. Gasp in Gazzetta: “La mia Dea sempre più forte”. Italia a ostacoli: Acerbi deve operarsi. Juve, rilancio per Rabiot.

Così apre il Corriere dello Sport: “La tesi di Motta”. Quattro modelli: Ancelotti, Mou, Klopp e Gasp. Ma quale clausola! Conte al Napoli: non c’è nessuna via d’uscita anticipata. Bayern all’assalto: 80 milioni per Theo. Roma, Abraham può portare David. Sorpresa Cagliari: spunta Lucescu jr. Acerbi si opera: niente Europei.

L’apertura di Tuttosport: “Vlahovic da gobbo vero”. Dal bomber serbo un atto d’amore verso la Juve. Claudio Sala: ‘Siamo stufi di galleggiare’. Vanoli col Venezia a un pari dalla A in attesa del Toro. Guaio Acerbi: l’Inter punta Buongiorno o Schuurs.