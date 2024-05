Nuovo allenatore ufficiale e Zirkzee: clausola pagata

Svolta fondamentale sul mercato, l’arrivo in panchina dell’allenatore segna il destino di Zirkzee: pagata la sua clausola

La stagione vissuta con il Bologna, per lui e la squadra felsinea, è stata indimenticabile. Joshua Zirkzee ha dato un grande contributo con le sue giocate alla qualificazione in Champions League dei rossoblù. E adesso, inevitabilmente, è uno dei nomi più caldi sul mercato.

L’olandese è tra gli attaccanti in rampa di lancio, prospetticamente fa gola a tutti, anche se la sua nazionale ha ritenuto di non convocarlo per Euro 2024. Le pretendenti non mancano di certo, lo segue da vicino la Juventus che dal Bologna cerca anche Calafiori. Per non parlare del Milan, che cerca un bomber che possa sostituire degnamente Olivier Giroud. Per il futuro di Zirkzee, però, siamo probabilmente ad una svolta.

Zirkzee spiazza tutti: il Bayern Monaco se lo riprende, Milan e Juventus bruciate

Il Bayern Monaco, infatti, secondo ‘Fussball News’, avrebbe deciso di riportarlo a casa pagando la clausola da 40 milioni di euro presente nell’accordo con il Bologna.

L’indicazione di riprenderlo sarebbe arrivata da Vincent Kompany, nuovo tecnico dei bavaresi. Che aveva già allenato Zirkzee quando insieme si erano trovati all’Anderlecht, nell’annata 2021/2022. E dunque sa perfettamente cosa il giocatore è in grado di fare. Lo reincontrerebbe, a questo punto, decisamente rafforzato. E magari con l’idea di far giocare insieme lui ed Harry Kane, in uno schema dal doppio centravanti.